Pampita hizo un alto en su apretada agenda y viajó a Punta Cana con Roberto García Moritán, su pareja.

Los tortolitos decidieron hacer su primer escapada romántica al Caribe y disfrutan de una hermosa estadía en un exclusivo hotel. Aunque no compartieron fotos juntos, la modelo fue descubierta a los besos con el empresario y fue la página de Instagram, Chusmeteando, quien difundió las imágenes.

Pampita, por su parte, compartió postales en sus redes sociales de la divertida estadía en las que no aparece su amor. Además de disfrutar de la playa, la conductora de Pampita Online se mostró más sensual con un vestido de palliettes plateado, en una divertida fiesta en el hotel.

Días atrás, la morocha habló de su nueva relación y de los planes a futuro. “No sé, siempre me preguntan... Cada 3 o 6 meses, cada nuevo novio me preguntan lo mismo. No sé, no sé si se me volverá a dar y pasar por esa situación de vuelta. Veremos”, tiró en diálogo con Implacables.

Luego, se refirió al presente con el empresario. “Vamos bien, muy tranquilos, cuidando mucho nuestra intimidad. No nos exponemos, no vamos a eventos. No digo que no lo hagamos en un futuro. Pero por ahora para conocerse está bueno hacerlo en la intimidad”.