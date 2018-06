Después de su separación de Fabián Cubero, Nicole Neumann apostó al amor. Primero con el diputado Facundo Moyano, con quien mantuvo un intenso pero corto romance, que terminó hace cuatro meses. Y ahora con un joven empresario, según reveló el periodista Ángel de Brito.

"Nicole Neumann está saliendo con el ex de Jimena Barón. No es Daniel Osvaldo y no es Juan Martín del Potro. Fue en Tequila, donde estuvo a los besos con el empresario Matías Tasín", contó el conductor de LAM. Y paso siguiente documentó su información con imágenes donde se ve a la ex de Fabián Cubero a los besos con el joven en el reconocido boliche.

Matías tiene un hijo llamado Santos de nueve años y tuvo una breve relación con Barón en el año 2015. "Le fui a preguntar a Nicole en los Martín Fierro y me dijo que se están conociendo. Lo que dicen siempre, pero están saliendo hace un par de semanas. Las fotos son más que claras. Le pregunté si tenía relación con Jimena Barón y me dijo que sí: 'Me llevo bárbaro y nos dio la bendición'", relató De Brito que le dijo Neumann.

Cabe destacar que para la gran noche de los Martín Fierro, Nicole eligió un look muy particular que despertó polémica: una megacabellera hippie y un vestido blanco, larguísimo y con un tajo XXL qué llamó mucho la atención.

Sin medias, hizo gala de sus esbeltas piernas que tantas veces ostentó sobre la pasarela. Pero hubo un detalle que no la favoreció. Lejos de ser sexy, el tajo le jugó una mala pasada, mostró de más y se convirtió en indiscreto.