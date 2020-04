Zé Roberto, exfutbolista brasileño que jugó en equipos como Real Madrid y Bayern Munich, maravilló a sus seguidores luego de publicar unas fotos en la que se lo ve físicamente impecable.

Pese a que ya tiene 45 años y se retiró de las canchas en octubre de 2017, el oriundo de Ipiranga se entrena muy duro para no perder la forma y, por lo visto, el plan marcha a la perfección: ¡parece un futbolista de 20 años!

A lo largo de toda su carrera, Ze Roberto fue un hombre muy disciplinado. "No tengo vicios. No bebo bebidas alcohólicas, no fumo, me alimento muy bien, duermo bien", reconoció en 2016, un año antes de retirarse del fútbol.

Y actualmente, se sigue exigiendo como en sus mejores épocas. "El día en que creas que alcanzaste tu máximo potencial, ¡no lo creas! ¡Porque podés ir más allá!", escribió en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

En la mayoría de los posteos sube a las redes sociales se lo puede ver realizando una rutina de entrenamiento, ya sea en un gimnasio como en un parque, y deja palabras de aliento para los seguidores. "La única persona con la que tenés que competir para ser mejor es la persona que fuiste ayer! ¡Mantenete siempre enfocado!", señaló en otra publicación.