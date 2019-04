Kim Kardashian es una de las mediáticas más populares de todo el mundo, no sólo por la visibilidad que tuvo el reality familiar, sino por su posterior casamiento con el rapero Kanye West, una mega estrella, también con bastantes polémicas a cuestas.

A diferencia de muchas mediáticas, Kim logró posicionarse como una referente y tener el status de celebridad, no es la primera vez que obtiene una portada en la revista Vogue, una de las publicaciones más reconocidas a nivel global. Y, claro, la cantidad de fanáticos avalan: 134 billones de seguidores en Instagram. ¡Sí, leyó bien! Billones.

Con la excusa de responder a 73 preguntas para la publicación, Kim abrió las puertas de su mansión en Hidden Hills, California y mostró parte de su vida familiar. En el video, no sólo se puede observar los amplios espacios y el estilo minimalista elegido por Kardashian, sino también a su esposo y sus tres hijos.

La casa parece irreal, pero no lo es. La propiedad, que solía pertenecer a Lisa Marie Presley, fue renovada dos veces y su remodelación tuvo un costo de nada menos que 40 millones de dólares. El diseño estuvo a cargo de Axel Vervoordt y llevó varios años de ejecución.

Según Kim, el espíritu de su hogar es como un "monasterio minimalista" y dijo que fue inspirado tanto por Axel como por Kanye. Su habitación, super discreta, solo ostenta una cama king-size blanca y una mesa de noche que tiene varios libros apilados.

La estrella confesó que sigue una rigurosa rutina para atender tanto su vida familiar, como sus emprendimientos y su salud: “Me despierto a las 5:45 am, me lavó los dientes, me preparó y voy directo al gimnasio. No hay tal cosa como un día perezoso",aseguró.