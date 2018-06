Desde que se empezó a hablar del Bailando 2018, el suyo fue uno de los primeros nombres que surgió como confirmado. Sin embargo, finalmente Luciana Salazar no será parte de la nueva edición del ciclo televisivo más importante de la televisión argentina.

Por eso, la propia modelo y empresaria se encargó de aclararlo en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"Me gustaría saber qué pasó que no estás en el Bailando, no estás con Polino, ¿qué fue lo que pasó?", le preguntó la conductora. "La verdad que estoy un poquito dolida con ese tema. Tenía una propuesta muy fuerte, yo hice mi real life con Kuarzo, a partir de lo cual quedamos vinculados, con muy buena relación. Ellos vinieron con una propuesta muy interesante para hacer un especial mío en un programa ya instaladísimo de Telefe, y además tener ,mi programa propio conduciendo. Por otro lado viene Fede, que es muy amigo mio, Fede Hoppe, me viene con una propuesta del Bailando a través de Marcelo, que Marcelo me quería", arrancó Luli.

"Yo le fui clara y le dije 'mirá Fede, la realidad es que yo tengo una propuesta muy interesante de Kuarzo, en la cual me están dando la posibilidad de hacer algo que yo quiero hace bastante, y él me dice bueno, pero pará, dejame, que lo voy a hablar con Marcelo a ver qué opina. Por otro lado me llega, por otra persona, la propuesta de lo de Polino, no me llega por Fede. Entonces esa persona, que me conoce mucho a mí, le dijo a Marcelo mirá que Luciana no está para ser panelista, está estudiando, quiere co-conducir. Entonces ahí él le propuso a esta persona allegada a mí el tema de estar en el programa de Polino pero no como panelista sino como co-conductora", continuó.

"Entonces cuando yo le comento a Fede esta propuesta me dice 'ah sí, me lo comentó a mí también Marcelo, la idea es que si también vas a estar haciendo el Bailando a ver cómo hacemos con lo de Polino'. Le digo 'mirá Fede, yo sé que a Poli le gusta tal vez conducir solo y yo no quiero ponerlo en una situación, pero yo estoy para co-conducir en este momento y me dice bueno, pensemos, a ver si podemos hacer un especial tuyo para que puedas hacer las dos cosas', pero ellos ya sabían desde el día 1 que mi idea era estar en la conducción", profundizó.

" Bueno, la cuestión quedó ahí, estábamos avanzados, ellos me pidieron que no firmara el otro proyecto. La cuestión es que no me respetaron artísticamente todo lo que yo venía pidiendo, lo que fui clara, y ahí me dolió porque yo me perdí un flor de contrato en otro lado porque ellos me pidieron que no firmara. Ellos querían hasta el día de hoy que yo haga eso, pero no me respetaron la artística de lo que yo quería, de lo que se planteó en un momento. Si después el formato del programa cambia, me tienen que respetar lo que yo había pedido", sentenció.

"El tema es que primero Polino lo iba a hacer solo, y yo tenía un especial destacado, donde iba a ser como mi sección en el programa. Después cambiaron toda la artística, entonces ahí ya no se respeta, y yo me perdí de hacer mi programa propio con otra productora y encima tener un especial en otro programa que ya está instaladísimo, me dio bronca eso", comentó.

"Marcelo quería que yo haga el Bailando, pero yo en realidad no me moría por hacerlo. Para mí lo primordial era lo otro, que es para lo que me vengo preparando, yo Bailando ya hice muchos, pero lo que me servía a mí realmente era lo otro. Cambiaron toda la artística, entonces cuando me cambiaron toda la artística y no se puede respetar lo que yo quería, tengo el dolor de decir pucha, me perdí un contrato y yo no puedo estar perdiendo tiempo en este momento, necesito trabajar por mi hija, tengo una hija", lanzó.

Al ser consultada sobre si no había posibilidad de recomponer la situación a través de un llamado de Fede o el Chato, afirmó que ellos eran meros "trasmisores".

"¿Entonces tu enojo es con Marcelo?", le preguntó Catalina.

"Sí, más que enojo es dolida, se podría decir dolida", respondió.

"Con Kuarzo yo siempre tengo menos relación, pero a mí lo que me pone mal es eso, que quedé como en el aire y tenía otra propuesta que era muy interesante. Entonces bueno, es ahí donde está mi dolor, porque si yo hubiera firmado con la otra productora y de última si ellos me querían se hubiese buscado la forma, pero estaba trabajando", expresó consultada sobre si podía retomar la relación con Kuarzo, para luego referirse a si dolor era comparable a la situación que sufrió Moria en los últimos días.

"A mí me duele el tema de que saben que yo dejé otra propuesta y no se me respetó lo que yo quería, me duele desde ese lado, pero cada situación es diferente. Si Moria se sintió afectada me parece perfecto que ella lo haya sentido de esa forma, yo me siento dolida porque perdí laburo. Porque si estuviera trabajando y no se me da esto bueno, estoy trabajando, ese es mi dolor", concluyó.