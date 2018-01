La mujer de un exfutbolista de la Selección Argentina deslumbró con su desnudo para celebrar su llegada al millón de seguidores en Instagram.



Se trata de Tamara Gorro, esposa de Ezequiel Garay, quien sorprendió a sus fans con una sugerente foto sin ropa en la que posó con la leyenda “1M” y un corazón pintados en su espalda.



“Lo que vale no es la cantidad, sino la calidad. La muestra de ello, es el millón de personas que nos hemos juntando en este perfil. Sí, yo hice la cuenta pero no es mía solo, es de todos los que la formamos. Porque gracias a este maravilloso grupo compartimos momentos, debatimos y nos conocemos. Por eso siempre diré que NO son seguidores sino MI FAMILIA VIRTUAL. ¡YA SOMOS UN MILLÓN! Gracias por estar, gracias por no faltar, gracias por todo y más ¡LOS ADORO!”, aseguró la conductora española junto a la imagen.