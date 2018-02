Militta Bora sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una imagen muy hot y provocativa, en la que aparece completamente desnuda. La cantante de rock demostró que tiene un cuerpo envidiable y recibió muchísimos halagos por esta publicación.

Junto a esta imagen, escribió una larga reflexión: "¿Qué quiere decir 'pensar en alguien'? Quiere decir: olvidarlo (sin olvido no hay vida posible) y despertar a menudo de ese olvido. Muchas cosas, por asociación, te recuerdan en mi discurso. 'Pensar en ti' no quiere decir otra cosa que esa metonimia. Puesto que, en sí, ese pensamiento está vacío: no te pienso; simplemente, te hago aparecer (en la misma proporción en que te olvido). Es esta forma (este ritmo) que llamo 'pensamiento': no tengo nada que decirte, sino que este nada es a ti a quien lo digo".

En Instagram, la artista suele compartir videos e imágenes muy sensuales. El pasado 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, generó muchos suspiros cuando publicó un video en el que aparece sin nada de ropa y de fondo se escucha un tema romántico:

Militta adquirió gran popularidad cuando tuvo una relación amorosa con Daniel Osvaldo. Además, tuvo una gran exposición al participar en el certamen Bailando 2016. Durante ese año, también fue noticia por su romance con Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano.

En una entrevista con Teleshow, la intérprete se definió a sí misma como una chica común: "Nací en Neuquén y me crié ahí hasta los 17 años. Soy todo lo contrario a la imagen de rockstar, de reviente. Hago deporte, soy súper sana, casi no tomo alcohol. Soy cero femme fatale".

"En mis momentos mediáticos, fui un poco vejada en cuanto a mi imagen, con títulos que no tenían nada que ver conmigo, sino a lo que a los medios les parecía y les servía para vender ese personaje. Entonces por ahí mucha gente me conoció desde ese lugar y tiene una imagen mía que no es. Por eso siempre digo que esa imagen es como un mito, porque yo en realidad soy una chica re simple", explicó Bora.