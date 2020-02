Nicole Neumann debutó como anfitriona en una nueva semana de Divina comida. Después de la polémica por el triunfo "deshonesto" de Vicky Xipolitakis la semana anterior, el reality de Telefe inaguró nueva semana con cinco famosos dispuestos a poner lo mejor de sí para llevarse el premio mayor.

El flamante grupo está integrado, además de Nicole, por Iliana Calabró, Andrea Rincón, el Turco Naim y Robertito Funes Ugarte, una selección divertida y ecléctica que arrancó con una noche de confesiones.

Si bien varios contaron que no se conocían previamente, los tragos, el menú rociado de vino (y sin carne, de acuerdo a las férreas reglas de la dueña de casa) los llevaron a desnudar historias y anécdotas apenas arrancada la cena.

Así, a partir de un juego que propuso Neumann al resto, los famosos se animaron a confesar algunos momentos íntimos de su vida. Comenzó Calabró sorprendiendo al resto, cuando se animó a confesar que uno de los lugares más curiosos donde hizo el amor fue dentro del baúl de un auto. "Yo no sé cómo entraron", se preguntó la anfitriona y enseguida su compañera pasó a dar mayores detalles: "Era grande, el baúl de un auto tipo 'Break'. Fuimos a pescar con el padre de mis hijos, y como no había pique aprovechamos el tiempo. Fue en la laguna de Chascomús". Iliana luego redondeó: "Está bueno jugar así, aparte te llevan a esas zonas que después uno no se imagina que termina hablando o comentando", sin aclarar si se trataba del juego propuesto por Nicole o del episodio pesquero.

Si la anécdota de la actriz sorprendió, la de Andrea Rincón asombró. Sin necesidad ni pedido, la vedette tomó la posta y también sumó su experiencia sobre el tópico de lugares extraños para la intimidad: "Lo mío fue en el baño de un avión. Sobornamos a la azafata para que nos deje entrar a los dos", detalló para luego agregar: "Y no fue en el único transporte público que lo hice, en un micro también, íbamos tapaditos con la frazadita y se pasó a mi asiento.". Minutos antes Andrea había dicho que era muy vergonzosa, por lo que se vio obligada a explicar: "Con la persona que no conozco soy vergonzosa, con mi pareja no", aclaró.