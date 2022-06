Ángela Leiva sigue reventando las redes sociales.La diosa está en recorriendo todo el país con su gira nacional compartiendo postales de cada uno de sus shows con sus followers y subiendo la apuesta con sus atuendos cada vez más.

En esta oportunidad, fue el turno de Salta para recibir a la diosa tropical que publicó una de sus fotos más sexys y divertidas arriba del escenario.

En la imagen se puede ver a Ángela Leiva bailando de espaldas luciendo un conjunto naranja de blazer XL y botas bucaneras súper osado.

"¡Pa’ que me invitan si saben como me pongo! Pasaron cosas en el Provincial", escribió divertida. "Salta sos linda pero tu gente es HERMOSA!!! gracias por otro sold out", siguió feliz con el éxito de su show.