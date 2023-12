Las imágenes de las lujosas vacaciones de Martín Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella generaron una enorme polémica, que derivó en la renuncia del dirigente a la jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y a su candidatura a concejal por el municipio de Lomas de Zamora, y en una investigación por lavado de dinero. Pero esas fotos también despertaron curiosidad acerca de la vida personal del exintendente, que estuvo casado tres veces y tiene cuatro hijos. Así, se reveló que, antes de Jesica Cirio, Insaurralde mantuvo un breve romance con otra figura mediática: la exvedette Dana Fleyser, conocida a finales de los ‘90 por ser parte de los programas Rompeportones y Petardos.

Insaurralde conoció a Fleyser poco después de separarse de su primera esposa y madre de dos de sus hijos, Liana Toledo, en el 2000. Entonces, Fleyser estaba en la cresta de la ola y formaba parte de uno de los ciclos de humor picaresco más vistos por ese entonces, Rompeportones. Era uno de los programas más vistos, una creación de Hugo Sofovich con dirección de Gerardo Sofovich, que se emitía por Canal 13 y en cuyo elenco estaban Emilio Disi, Miguel Torres del Sel, Jorge Martínez, Pipo Cipolatti, Paula Volpe, Alejandra Mora y María Roji. El éxito de programa hizo que desembarcaran en el Teatro Tabarís, y allí la habría conocido Insaurralde. El romance fue tan intenso como fugaz; estuvieron juntos unos meses, porque en el 2001 ella se radicó en los Estados Unidos, donde todavía vive con su marido Jerry, de profesión fotógrafo.

Quién es Dana Fleyser

Dana Fleyser tiene 54 años, nació en la localidad bonaerense de Caseros y allí vivió hasta los 15 años, cuando se mudó a José C. Paz y luego a Moreno. Fue Enrique Pinti quien la descubrió y con él debutó en el Teatro Maipo, como vedette. En 1998 fue una de las figuras de Rompeportones, que durante un año estuvo en la pantalla de Canal 13 y al siguiente pasó a Canal 9, que entonces era Azul Televisión, con otro nombre, Petardos. Con ese elenco recorrió todo el país y participó en la grabación del material discográfico del ciclo junto a Pipo Cipolatti y Miguel Del Sel. También volvió al teatro con una comedia de Hugo Sofovich, Las señoritas de la cama redonda, junto a Emilio Disi, Paula Volpe y Tristán.

Parecía tener un futuro prometedor como vedette y comediante, pero la crisis del 2001 que golpeó a nuestro país hizo que Dana Fleyser decidiera probar suerte en los Estados Unidos. Viajó a finales de ese mismo año, primero a Miami, donde en un principio se dedicó al Fitness, dando clases y participando de algunos torneos. “Tengo una entrenadora personal, con la que me preparo cuatro días a la semana, de 7 a 8.30 de la mañana. Me alimento muy correctamente, tomo proteína de primera calidad, carbohidratos compuestos, diversos suplementos como aminoácidos, vitaminas, minerales y batidos de sustitutos de comidas”, contaba Dana en aquel momento. “No creo en la buena suerte, pero sí en las oportunidades, y cuando llegan hay que estar preparada. Por eso seguí mis instintos y pensaba que, en algún momento, iba a usar todo lo que estaba aprendiendo. Y así llegué a los Estados Unidos”, contó en una entrevista, en aquellos años. También hizo trabajos para Playboy, pero antes se sometió a una vulvoplastía, una intervención quirúrgica que corrige la zona genital, mejorando su aspecto. Hizo el documental Playboy, The Ultimate Playmate Search, dirigido por Steve Silas y producido por Hugh Hefner.

En Miami, además, protagonizó una comedia: La noche de las pistolas frías, otra vez junto a Emilio Disi, Jorge Martínez y Tristán. Y volvió con un programa al estilo Rompeportones y Petardos, que esta vez se llamó Dinamitados.

Al tiempo se mudó a Malibú, donde conoció a Jerry, un fotógrafo con el que se casó en Las Vegas; llevan 19 años juntos. Actualmente viven en San Francisco, y en su cuenta de Instagram muestra su vida diaria con sus perros y sus viajes.