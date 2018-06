Una publicación compartida de ALOHA (@silvinalunaoficial) el 26 May, 2018 a las 6:06 PDT

El 2017 no fue un año fácil para Silvina Luna. La modelo atravesó su relación con El Polaco mientras estaba en el Bailando, algo que describe como “muy intenso”, y tras su separación, influida por la extrema exposición que el programa acarrea, se instaló lejos de Buenos Aires para modificar su estilo de vida.

“Hice un giro total. Me levanto a las 7 con mucha energía y me preparo un jugo natural: no estoy consumiendo nada procesado”, reveló Luna, cuya nueva dieta incluye Raw food (alimentos crudos), frutas, verduras y quínoa.

@boa.tulum #tulum #goodvibes Una publicación compartida de ALOHA (@silvinalunaoficial) el 25 May, 2018 a las 3:24 PDT

Al mediodía, medita y hace yoga, y mientras pasa sus días en Los Ángeles asiste a clases de inglés, aunque también se deja su lugar para el disfrute: “Curto la cuidad, los bares. Me muevo en bici… Cambié mi estilo de vida. Sobre todo en la alimentación, súper naturista”, indicó la modelo.

El huso horario y las tradiciones de Estados Unidos también influyeron en el cambio: “Me acostumbré a cenar con el horario americano, a las ocho… A las nueve y media ya estoy en la cama, fundida”.

Una publicación compartida de ALOHA (@silvinalunaoficial) el 10 Jun, 2018 a las 1:14 PDT

Mientras divide su vida entre LA y Nueva York, se tomó unos días para conocer la Rivera Maya y disfrutar de los paisajes de Tulum: “Estuve viajando, algo que siempre te abre la cabeza, y me interesó mucho el tema de cuidar nuestro entorno, nuestro planeta desde la moda, sin dañar el medio ambiente ni a los animales. Por eso estoy lanzando una marca con los valores del eco chic que va a trabajar en Tulum, Buenos Aires y seguramente Los Ángeles”, contó a revista Gente.