Marta Sánchez se vio obligada a suspender su actuación este sábado en Badalona, España, después de que un grupo de personas empezara a lanzarle huevos y abuchearla. "Pues me voy, ya está", dijo la cantante madrileña antes de abandonar el escenario, claramente muy dolida.

Muchos fans empezaron a corear su nombre para ver si conseguían que volviera a salir a escena, pero Marta ya no regresó.

El concierto era parte de una campaña contra la homofobia. Según medios locales, se trataría e un grupo de independentistas que dañaron el evento y le gritaron a la cantante “fascista”.

Marta Sánchez no quiso hablar con los medios, pero lo hizo a través de un comunicado. "Sobre lo que ocurrió en Badalona anoche, realmente no merece mucho la pena entrar a responder a esos cobardes, que sólo buscan publicidad, pero lo haré por tantísimos mensajes de apoyo que estoy recibiendo", comienza la nota. "No voy a entrar a hacer entrevistas sobre el tema, porque lo que realmente quiero es olvidarme de este desagradable incidente, que ha sido sin duda, el peor que he sufrido en un escenario", afirma.

"Quiero insistir que esa letra la hice para cerrar un espectáculo que recorría mi carrera a piano y voz, y venía perfecta esa melodía, para hablar de mi vuelta a casa después de cuatro años viviendo fuera. Cualquiera que esté o haya estado en esa situación, estoy segura que se siente identificada con esa letra, que hice con todo mi cariño a mi país al que tanto aprecio y sin ninguna pretensión más que esa, a pesar de que haya gente que no lo vea así", explica en relación a la polémica que saltó hace unos meses, cuando puso letra al himno de España.