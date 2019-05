Andrea Frigerio utiliza las redes sociales para compartir algunas postales de su vida privada y laboral. Y una de sus últimas publicaciones sorprendió a todos porque aparece junto a su hija, las dos en bikini, y bailando.

En la grabación casera, la actriz de "Argentina, tierra de amor y venganza" y Josefina Bocchino aparecen moviéndose al ritmo de "I just called to say I love you", tema de Stevie Wonder.

El video fue visto hasta ahora por 88.5 mil personas y tiene más de 500 comentarios que halagan la figura de las dos. Con 57 años, Andrea deslumbra con su belleza.

"Parecen hermanas", escribió Teresa Calandra y Delfina Chaves sumó: "Mujeres poderosas".

La hija de Frigerio trabaja como actriz y sigue la carrera de Antropología. En 2018, juntas filmaron la película "Leal", dirigida por Pietro Scappini y Rodrigo Salomón.