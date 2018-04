Fernanda Iglesias explotó de felicidad en las redes sociales y mostró su nueva figura. Es que la periodista bajó 10 kilos con un curioso método, y quiso gritarlo a los cuatro vientos.

El tratamiento que realizó es, en su mayoría, virtual. Es que Fernanda está en un grupo de WhatsApp con varias personas que están a dieta, y que cuenta con el apoyo de una coach.

“Es una contención de grupo, en el que hay una coach y nos va ayudando. Nos orienta con el tratamiento, qué hacer si estás estancada, si estás enojada porque no bajás. Siempre tiene una respuesta para todo y te sostiene“, explicó en una entrevista.

Claro que, previo al grupo, una nutricionista fue a su casa para elaborarle la dieta. “Son mil calorías por día y tenés que saber qué cantidad de verdura, de fruta y de proteínas. Es milimétrico. Es un plan que tiene desayuno, almuerzo, merienda y cena”, agregó.

Tras exponer su felicidad en las redes, Fernanda le tiró un palito a los nutricionistas que trabajan en la tevé. “La envidia que le da a los nutricionistas no ser los que lograron hacerme bajar de peso, me da un poco de ternura. No sean tan obvios, chicos. No se pongan a criticar el éxito de otro. Laburen y punto”, lanzó en su cuenta de Twitter.