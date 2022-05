Barby Silenzi fue como invitada al piso de LAM y confirmó que están atravesando una crisis con El Polaco. Ante la mirada atenta de Ángel de Brito y las angelitas, la bailarina contó que ella le reclama presencia y reveló que él no está muy convencido con sus producciones para Divas Play, entre otros temas.

La bailarina de Showmatch se sumó a la plataforma de contenido para adultos en la que sube jugadas producciones de fotos, con poca o nada de ropa. Barby vende su contenido erótico en dólares algo que no le gusta del todo a su pareja.

En el programa de De Brito, Silenzi admitió que ambos son muy celosos, pero aseguró que no tienen una relación tóxica.

Y sobre sus fotos y videos para Divas Play, la mediática contó que El Polaco supervisó su producción de fotos para una plataforma. “No le gusta que esté en bolas por ahí, pero no le quedó otra. Qué me va a decir, ¿que no? Él estuvo en la producción y se la re bancó”, indicó.

Y sumó un dato que no pasó desapercibido: “Yo le dije de hacerla juntos y me dijo: ‘No sé, podría ser’. Después dijo: ‘Estoy re feo, re gordo, horrible’. Lo estoy tratando de convencer”.

Pese a todo lo que piensa su pareja, la bailarina compartió en las últimas horas tres fotos que enamoraron a sus seguidores. “Ta mañana babys. Para los que no se pueden dormir y están aburridos les dejo mi link en mi bio”, escribió.

Silenzi posó de frente y de espaldas con ropa interior animal print de estampa atigrada y se llevó más de 43 mil “likes”. Y en los comentarios, no faltaron quienes se ofrecieron a ocupar el lugar del Polaco.