Belén Francese prendió fuego las redes sociales luego de compartir una infartante imagen a través de sus historias de Instagram, donde aparece posando de perfil a la cámara, enseñando uno de sus mejores atributos.

Luego de su paso por la fiesta de año que ofreció la revista Papparazi, donde se robó las miradas de todos los presentes al asistir con un conjunto lleno de tiras que recorrían su cuerpo dejando ver un profundo escote y mucha piel, en el día de hoy, enloqueció a sus seguidores con una candente postal.

Belén, es una más de las famosas que se muestra activa en sus redes sociales, allí comparte las mejores postales y videos de lo que hace en su vida cotidiana. Y a veces sorprende a sus admiradores con imágenes enloquecedoras.

Tal como lo hizo hace algunas horas, que desató la locura de miles cuando colgó en sus stories una fotografía donde posa de perfil con un traje de baño, levantando su prenda de abajo para enseñar las marcas que le quedaron de la cama solar, promocionando los servicios de luxurybronze.

La vedette, hace poco volvió a convertirse en noticia luego de confirmar que próximamente se casará con Fabián Lencinas en el programa de Ulises Jaitt: “Yo soy reservada en mi intimidad, pero puedo contar que tuve una propuesta con mi pareja. Me la guardé para mi porque si no empiezan todas las envidiosas… y mejor no cito ejemplos, no quiero me tiren mala onda. La propuesta por supuesto que la acepté y me siento muy enamorada. Hace años, por experiencia propia, en lo que es de mi corazón y mi intimidad prefiero tener un perfil bajo. Pronto van a tener lindas novedades”, comentó Belu.