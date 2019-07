Hace poco menos de una semana, en la tapa de la revista Gente, Flor Vigna aseguró que entre ella y Mati Napp pasó algo, pero que quedó en el pasado. Algo que dos semanas antes le había sugerido a Paparazzi en un reportaje exclusivo: "No hay nada entre nosotros, pero sí nos confundimos en un momento y después quedamos en que no, en que queríamos priorizar el laburo. Yo estaba medio inestable también de la cabeza porque Nico empezaba en el Bailando. Entonces, freezamos totalmente", dijo, palabras más, palabras menos.

Pero en las últimas 24 horas comenzaron a circular videos donde se los ve a la campeona del Bailando por un sueño con su coach a los besos y, ni lerda, ni perezosa, tuvo que salir a contar la verdad de lo acontecido: "Acá a todo le ponen un mega título. La realidad es que estamos solteros los dos y no le hacemos malo a nadie, ni hay nada malo en eso. Intentamos parar porque podíamos cagarla fuerte en el laburo, tenemos ganas de salir campeones y darlo todo, pero nos pasan cosas", dijo a Los angeles de la mañana, que se puede ver por Canal 13.

"Hoy almorzamos, cuando Facu Mazzei, se fue, nos tentamos y nos dimos un beso. ¿No nos podemos dar un beso en la calle?", preguntó ante el mismo notero.

"Él es un amor y nos pasa eso. Otro día nos puede pasar otra cosa. No quiere decir nada en especial. Los dos estamos recién separados, nos queremos, hay un cariño de amistad, de equipo”, siguió.

Y terminó: “Pero es una caca cuando decís de repente no, dejémoslo ahí porque estamos trabajando juntos. Nosotros no queríamos darle explicación a nadie, por eso dijimos lo de la confusión, punto y listo. Veamos lo que nos pasa sin una cámara adelante, porque nos puede pasar algo o no. Podemos ser tal para cual, o no. Podemos ser dos boludos que la flasheamos y nada que ver nosotros dos".