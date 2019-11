La bailarina, quien durante este año estuvo bajo los flashes mediáticos por el comienzo y ocaso de su romance con Fede Bal, más su participación en la pista del Súper Bailando 2019 junto con Rodrigo Noya, prescindió del uso del corpiño y mostró su cola para la cámara, que quedó retratada en la postal sexy que compartió en Instagram, red social en la que posee más de ciento veinte mil seguidores, y en donde también difundió videos sonriendo y bailando.

"¡¿Levante las manos quien es fan del sol, calor, verano?! ¡Y que sea para toda la vida bebes!", escribió la rubia que fue parte de Nuevamente juntos, la obra teatral donde trabajó con Bal y en cuya temporada de verano de Mar del Plata comenzó a salir con él, a raíz de la pose que realizó en su fotografía en bikini que cosechó más de cuatro mil quinientos "me gusta".

En este fin de semana largo a causa del feriado por el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado, la marplatense aprovechó las jornadas de descanso para disfrutar del sol y las altas temperaturas en el Barrio Los Jazmines, Pilar del Este, y fueron los habitantes de ese sitio quienes pudieron ver o no sus lolas, ya que la posdata del mensaje que compartió en Instagram juega con la duda y la comedia.

"PD: los vecinos no me vieron , lo juro.... oh si, jajaj", cerró su publicación Iovenitti, que no paró de ser elogiada en los comentarios de la misma por su sensual figura, que ya había mostrado en anteriores oportunidades, como por ejemplo, cuando realizó un desnudo total sobre su cama.