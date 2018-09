Nati Jota se encuentra de vacaciones en Miami con su novio, el rugbier Bruno Siri, y compartió hermosas postales playeras.

Entre ellas lució su figura al natural en bikini e hizo una pequeña descripción de su estado anímico.

"Después de un año de mucho laburo (y que gracias a Dios o a mí o al destino así seguirá), agradecida a la vida por estar viviendo este sueño hecho viaje con el amor de mi vida. Ni en mis deseos más flasheros me veía acá, así, tan completa y tan feliz. Gracias a ustedes por acompañarme siempre en todas y perdón por ser tan cursi, jajaja. Soy sensible, sorry", se sinceró en Instagram.