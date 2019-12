Unos 30 bomberos voluntarios de Australia, con cuerpos llamativos, posaron una vez más para la realización de un calendario que tiene como objetivo reunir fondos para organizaciones benéficas, entre las que se destacan las que ayudan a nenes quemados y ancianos.

Para el 2020, los bomberos posaron junto a perros, gatos, canguros, koalas y aves que fueron rescatados y adoptados en nuevos hogares luego de la publicación de los seis calendarios que conforman esta edición. La elección de animales busca destacar la importancia de las ONGs que se ocupan de rescatarlos para su atención y conservación.

Desde hace 27 años los bomberos australianos colaboran en acciones benéficas, y su fuerte, desde hace dos décadas, son los calendarios. En 1993 decidieron reunirse para apoyar a la Children’s Hospital Foundation y proporcionar fondos para la investigación de quemaduras infantiles.

Hasta el momento, se recolectaron tres millones de dólares y van por más, por lo que en su página oficial www.australianfirefighterscalendar.com están a la venta las fotografías y videos. Los fondos recaudados este año también beneficiarán a Pets Of The Homeless (POTH), organización que alimenta a las mascotas de las personas sin hogar, y que además brinda alojamiento temporal para mascotas que no pueden ser cuidadas por sus dueños.

Entre las organizaciones beneficiadas por la labor de estos bomberos se encuentran: Healing Hooves, que ayuda a chicos con autismo y síndrome de Asperger, veteranos con síndrome de estrés postraumático; Currumbin Wildlife Hospital, que atiende a animales australianos heridos y BackTrack, que utiliza perros pastores para ayudar a los jóvenes que perdieron el rumbo, según explicó el director del proyecto calendario de Bomberos Australianos, David Rogers.