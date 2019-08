Wanda Nara acaparó la mirada de todos sus seguidores desde su cuenta de Instagram. A través de la red social, la rubia mostró su lado más sensual publicando una foto donde se puede apreciar su gran figura en el final de sus vacaciones.

“Se terminan mis vacaciones, bye bikini hola Tiki Taka”, escribió la blonda en la red social.

Cabe recordar que, en los últimos días, se confirmó que la hermana de Wanda, Zaira, está esperando un bebé, razón por la cual la pareja de Icardi se convertirá nuevamente en tía.

El que salió a hablar después de confirmarse la noticia fue Andrés Nara, papá de las famosas. “Yo tengo principios antiguos. Voy a seguir siendo el padre. Yo me comporte muy bien. Tiene que ponerse en su lugar de hija y ceder. Estoy abierto, no me voy a negar a hablar. Es imposible que le mande un mensaje. Lo hablé con amigos y me dicen que mi postura es impecable, siempre estuviste al lado como padre, puse el pecho a morir”, manifestó sobre su relación con Wanda en una entrevista con el periodista Ulises Jaitt.

“Yo defiendo un poco a Maxi López porque es el padre de mis nietos, es una excelente persona”, explicó.

“No mezclo con la parte económica, a eso lo dejo de lado cuando se están jugando los sentimientos. La plata es algo que va y viene. Es muy mediático el tema. Ellos están en una buena posición, todos. Que se ponga a litigar por cosas comerciales no entro en esa. Yo quiero que él vea a sus hijos, que comparta esos tiempos, son importantes para los dos”, comentó el padre de las Nara.