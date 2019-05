Jennifer Aniston cumplió 50 años este año, pero ella se siente mejor que nunca. La estrella de Friends mostró su gran figura realizando un topless para la portada de Harper's Bazaar y para promocionar su nueva película Murder Mystery junto a Adam Sandler.

Y en la entrevista, la ex de Brad Pitt, John Mayer y Justin Theroux, dijo que en este momento no está saliendo con nadie, pero que está abierta a encontrar el amor nuevamente. No obstante, reconoció que no tiene ni apuro, ni tiempo para eso. "Para ser honesta, no tengo tiempo. Tener citas no ha sido una de mis prioridades", aseguró.

"Siento que el romance se presentará, y no se trata de buscarlo, ¿sabes? Cuando llegue la llamada, será bienvenida ", afirmó la estrella de Hollywood, que estuvo casada con Brad Pitt, de 2000 a 2005, y, luego, con Justin Theroux, de 2015 a 2017.

Anteriormente dejó en claro que no considera sus matrimonios como fracasos, e insistió en que nunca ha necesitado a un hombre o un hijo para sentirse "completa y feliz".

Aniston tiene un año con mucho trabajo. Además de la película de Netflix, está filmando la serie The Morning Show , con Reese Witherspoon, que saldrá este año por Apple TV.

“Siempre he creído que tenemos más de un alma gemela. No existe eso del único amor para toda la vida”, aseveró Jennifer Aniston para la revista Harper’s Bazaar.

“Todas mis energías están centradas ahora mismo en mi nueva serie con Apple TV, así que tener citas no está dentro de mis prioridades”, dijo la actriz.

"Me sentí completamente normal", señaló la intérprete sobre la decisión de posar en topless para la publicación. "Creo que nuestros cuerpos son hermosos, y creo que celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad a su alrededor".

Por supuesto, la estrella de Hollywood trabaja duro para mantenerse en forma, y habló sobre su rutina de ejercicios con la revista. "Entreno cuatro o cinco días a la semana", admitió.

"Durante los últimos dos años, entreno con Leyon, quien es mi entrenador de boxeo. Él me ha dado un amor por el ejercicio que nunca antes había tenido. Es mental, es físico, mantiene tu mente aguda. Es algo que realmente espero con ansias: lo deseo ".

"Creo que tenemos muchas almas gemelas. No creo que haya una sola", dijo la actriz en la entrevista, en la cual también habló sobre de su festejo de cumpleaños número 50 en febrero, que estaba lleno de celebridades como Courteney Cox y Sandra Bullock. Y su ex Brad Pitt también hizo acto de presencia, aunque ella insistió que es parte del pasado y que no están reavivando su romance después de que él se separó de Angelina Jolie.