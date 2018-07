Marcela Baños, la conductora de Pasión de Sábado en América, se prepara para lo que será su participación en el Bailando 2018 y promete dejar todo.

En esta ocasión, la conductora publicó una foto muy caliente en su cuenta de Instagram, donde se la ve totalmente desnuda y recién salida de la ducha, mostrando algunos descuidos super hot. "Cada tanto soy vedette. Juego", escribió Baños como epígrafe en la foto que levantó los suspiros de sus seguidores

"Vivir esta experiencia, tenía muchas ganas de hacerlo. Es un gran show y a mí me encanta bailar, transitar esto es súper enriquecedor. El Bailando te abre muchas puertas, hace que la gente te conozca", dijo hace unos días, la ex panelista de Intrusos en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En esa línea, completó: "Si hay que arremangarse, me arremangaré. No voy a pelearme con nadie, pero si hay que saltar, yo salto. Voy para ganar el Bailando".

En esa misma entrevista defendió la cumbia: "La movida tropical siempre fue considerada de segunda. Mi realidad no tenía que ver con lo que se vinculaba siempre a la movida, al principio era la excepción y después eso cambió. Adentro de la movida soy una más, no me la creo".

Y agregó: "La movida tropical no es una mafia, nada que ver, yo nunca vi nada raro. Soy muy agradecida con el público y con las bandas. Se vincula a la movida con el pobre y al pobre con el delincuente, cosa que no tiene nada que ver".