Luego que el economista Javier Milei se revelara como experto en el sexo tántrico, otra figura mediática contó que también indagó en esta práctica. Rememorando viejas épocas, Mariana Diarco reveló sus experiencias cuando estuvo en pareja con Andrés Calamaro.

Tras contar que practicó sexo virtual y probó el intercambio de parejas, en medio de un cuestionario hot en una entrevista radial, Diarco -en pareja con el cantante de cumbia el Dipy, con quien tiene un hijo- contó que tuvo sexo tántrico con El Salmón.

"Él me lo enseñó. Es una locura. Yo tuve un orgasmo durante nueve horas", dijo a El Show Del Espectáculo, ciclo de Radio Urbana. Y siguió explayando sus conocimientos: "La sensación que sentís en el orgasmo, que es corto, en el sexo tántrico tenés esa sensación prolongada durante mucho tiempo".

Luego, en otro pasaje de la charla, la vedette dio detalles de la intimidad de su relación con el referente del rock nacional, con quien convivió durante un año, en 2011: "Yo era muy chica cuando me fui a vivir con él y nos separamos porque lo encontré en nuestra casa con otra mujer", comenzó.

"Muchos años después lo veo, y nos sacan una foto en la puerta de su casa. Y me dijo que le íbamos a poner el pecho juntos, porque él justo se había separado de Julieta Cardinali. Pero me dejó en banda", expresó.

Y tras ello, Mariana disparó con munición gruesa: "Lo conozco muchísimo, estuvimos muchos años de novios. Es un gran artista pero hay un abismo a lo que es como persona: como no se quiere a él, no quiere a nadie".

Profundizando en su mirada sobre el recuerdo que le quedó de Calamaro, la mediática recordó un hecho particular: "Viví una situación muy fuerte con él y me di cuenta que no quería a nadie. En uno de sus brazos tiene tatuado el nombre de Mónica, su primera mujer, la mujer por la cual él se pelea con Charly García. Se fue a vivir con ella a España y al tiempo, él vuelve a Argentina", relató.

"Yo me voy a convivir con él y de a poco me fui enterando quién era esa Mónica -se explayó Diarco-. Ella se enfermó en España y quedó internada con un cuadro gravísimo. Él le dijo 'Ya vuelvo', y se vino para la Argentina: la abandonó en un hospital". Según cree la bailarina, aquella mujer falleció.

Al margen de las revelaciones, Diarco se refirió además a su campaña para formar parte delBailando 2018. "Estoy a full. Vengo haciendo videos desde diciembre con mucha producción", dijo, subrayando que hasta se encadenó al Obelisco por tener unos minutos en la pista de baile más popular de la televisión. "Si las cosas no se dan, por algo es. Yo di todo", finalizó.