En revista Hola Argentina, la actriz Calu Rivero reveló su nueva identidad y posó ante la cámara con un nuevo look.

"Dignity" es su nueva identidad y significa "dignidad". "Es una nueva actitud de vida", reafirma. Se cortó el pelo. Dejó caer, soltó. Y se despejó la cara para descubrir su sonrisa.

"Toda mi vida tuve la sensación de estar corriendo, siempre apurada. Pero ya nada me apura y es lo que siento en esta nueva actitud de vida. Y creo que tiene que ver con ser honesta conmigo misma y, sobre todo, porque nunca más quiero exponerme a situaciones que me hacen sentir mal, que me hacen sentir una mierda. Hoy, por sobre todas las cosas, quiero proteger mi alma y por eso hoy elijo y decido todo", dice.

Separada del músico Joaquín Vitola después de casi un año de relación, la artista y modelo de la agencia The Society Management -la misma que fichó entre otras figuras a Kendall Jenner- habla del camino que elige transitar.

"Hoy siento que estoy con una nueva piel, una nueva identidad a la que yo elegí llamar "Dignity", Dignidad. Es una palabra que me estuvo resonando mucho tiempo y tiene que ver con una actitud de vida enfocada desde otra perspectiva. Es silenciosa, humana, positiva, digna, intuitiva, espontánea. Es tratar de estar en armonía con todo lo que me rodea", añade en charla con el semanario.

"El corte de pelo fue lo último que necesité hacer para esta nueva identidad. Sentía que el pelo largo estaba cargado de un relato que ya había dejado ir, estaba energéticamente lleno de esa experiencia que viví. Y con esto no estoy diciendo que la quiero borrar, al contrario, me quedo con la fortaleza que descubrí en ese proceso, pero lo dejo ir", cuenta.

Y finaliza: "No me lo planteo de ese modo, pero todo el tiempo estamos cambiando. De hecho, mi nombre real es Carla y decidí llamarme Calu cuando vine a Buenos Aires. Con Dignity es un poco lo mismo. A Calu la amo, pero también tiene un relato que ya fue".