Días atrás comenzó a circular el rumor de que Cinthia Fernández estaba molesta con Luciana Salazarporque hablaba demasiado con Martín Baclini, su novio, y que eso traería problemas en Súper Bailando, donde ambas compiten.

Apenas empezó a circular el tema, Luli comentó en Twitter: “Celos??? No lo creo, si Martín (su novio) es amigo mío antes de que la conozca a ella y ella está al tanto de nuestra amistad”. Sin embargo, en una reciente entrevista con Los Ángeles de la Mañana, Cinthia reconoció que no se la banca. “Realmente lo hablo como mujer, ella me molesta, de hecho creo que lo he hablado con Yanina, una vez que estaba en maquillaje y ella apareció y dije ´a esta no me la fumo´”, admitió la bailarina.

Luego, Fernández justificó su sentimiento. “Tengo como una bronca, celos de mujer. A ver chicos es Luciana Salazar, es una bomba sexual y ella lo llama mínimo dos veces por semana a él (Martín Baclini). Ella está todo el tiempo seduciendo y cuando lo llama también”, explicó.

Según explicó Cinthia, Luciana llama mucho a Martín porque él es de Rosario y ella se atiende con un médico de allá. “Está haciendo un tratamiento con un médico de Rosario, no sé de qué. Pero decime cuántos médicos hay acá en capital, tenés que ir a un médico de Rosario”, se quejó Cinthia.

En ese momento, Ángel de Brito le preguntó: “¿Vos decís que recurre a un médico para verlo a Martín?”. Y, Martín, que también estaba en el móvil tomó la palabra. “No, yo me hago cargo de todo. La verdad es que le recomendé el médico yo, es un médico excelente de Rosario”, explicó y comenzó a reír. Cuando el conductor le preguntó de qué se reía, Baclini aclaró: “Me río de los nervios porque ella dice que es una bomba sexual, un ícono sexual y no lo veo así”. Por último, el actor aclaró: "A Luli la conozco hace 5 años y nunca pasó nada". ¡Qué lío!