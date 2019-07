Cuando Martín Baclini (35), el novio de Cinthia Fernández (31), aceptó formar parte del Bailando... ¿se habrá imaginado que la incomodidad en la pista iba a ser parte de su actuación? Es que Marcelo Tinelli es un experto en el arte incomodar a los participantes... Y el día del debut de la pareja en la pista ocurrió algo inesperado.

Sin pensarlo el empresario fue puesto en apuros cuando el conductor le hizo una consulta de la que no pudo zafar: ¿salió con muchas famosas? Esa era la inquietud de Tinelli, pregunta que, evidentemente, lo descolocó. “Yo tuve la suerte, quizás, de conocer a gente muy linda. Con algunas salí y con otras no, a algunas las conocí”, dijo el muchacho intentando no ahondar en detalles, lo que –obviamente- no le permitieron.

“Las conozco a Mariana Antoniale y a Laurita Fernández la conocí por un amigo y nada más. Barbie Vélez, también”, lanzó ante el pedido de Tinelli de dar nombres.

“Yo asentí que las conozco”, buscó zafar ante la atónita mirada de su novia. “¿Con Rocío Robles también saliste?”, consultó el conductor. “Sí”, respondió entre risas nerviosas.

“Estás tartamudeando y nunca te vi hacerlo, mi amor”, intervino Cinthia. “Lo que quiero saber es si las conociste, porque si estás diciendo los nombres y estuviste, sería poco caballero”, agregó. “Por eso digo que son mis amigas. ¡Son todas mis amigas!”, respondió él antes de lanzar su conclusión. “Lo que pasa es que hay nombres que nunca se charlaron en la pareja y me agarran de sorpresa”, finalizó.