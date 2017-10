A sus 30 años, la mediática posó sin ropa y apenas cubierta con una cartera.



Hace pocas semanas, Wanda Nara aprovechó su paso por Argentina para incursionar en la actuación con una participación especial en “Golpe al corazón”. Además, realizó una sensual producción de fotos donde habló de su intimidad pero, ¿hubo exceso de Photoshop?



En ese marco, al ser consultada sobre qué secretos tiene para mantener su físico luego de ser madre por quinta vez, explicó: “Aunque no me crean, ninguno. Como de todo y cuando estoy más flaca, en general, es porque estoy atravesando períodos de más trabajo. Y cuando dicen que estoy fuera de línea, generalmente, es porque estoy embarazada o en época de lactancia. En esos momentos, me relajo por completo y me como todo, sin culpas ni arrepentimientos”.



#night Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 12:16 PDT

My look is @ginebrabsas Photo by @criswelcomme Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 8:06 PDT