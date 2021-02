Charlotte Caniggia tuvo un problema con una seguidora en las redes sociales y la atacó fuertemente por sus dichos.

La mediática subió una foto luciendo su nuevo look y una de sus fans la cuestionó con cruda honestidad: “Horribles esas pestañas, ¿no te das cuenta de que se te nota el pegamento? Cerrás los ojos y se sube una parte, pero la otra no”, le escribió una usuaria de la red social.

Después de leer ese comentario, Charlotte no dudó en cruzarla y respondió: “Horrible tu culo todo flojo y nadie te dice nada. Gorda, largá los postres. Impresentable”, le empezó diciendo la famosa a la usuaria de la red social Instagram y cerró con una lapidaria frase: “Sos una villera envidiosa”.

Fue el periodista Angel de Brito quien dio a conocer los chats entre ambas, sin mayores comentarios. Al enterarse de la divulgación de los diálogos, Charlotte volvió a reaccionar violentamente, esta vez contra la prensa

El descargo de Charlotte contra el periodismo

“O sea que la gente sí me puede insultar, puede decirme palabras horribles y yo me tengo que quedar callada. Prensa amarillista, son un asco. No tienen de qué hablar y quieren ensuciar mi imagen, desgraciados. Ojalá todo lo malo les vuelva y mil veces más”, dijo al respecto.

Y finalizó: “Ser famoso significa ser un ser humano más. Basta de gente que critica e insulta entrando a mi perfil. Si no les gusta algo no pongan follow, ni critiquen la opinión… La opinión métansela en el c…”.