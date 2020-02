Ejercicios para hacer en casa con repasadores, con el apoyo de una pared o de una silla, son algunas de las rutinas de gimnasia que Cinthia Fernández comparte a través de videos en su cuenta de Instagram. Cada uno de estos posteos promedia el medio millón de reproducciones. Sin embargo, no se le puede agradar a todo el mundo, la bailarina lo tiene más que claro, y las críticas no tardaron en llegar.

“Esta rutina no está buena. Todas esperamos las que podemos hacer en casa. No necesariamente hay que ir al gimnasio”, “Limpiando en casa, hacé esos ejercicios”, “¿Y en casa? ¿Qué elementos usamos?” y “Para las que no tenemos para gimnasio, por favor”, fueron algunas de las pocas, hay que destacarlo, críticas que recibió, ya que la mayoría de la gente la felicitó por sus rutinas.

A pesar de ello, la ex panelista de Los ángeles de la mañana, decidió responder: “Bueno chicas, como están, escúchenme me pasa que cuando subo rutinas me dicen que son difíciles que suba rutinas en casa. No voy a subir todas rutinas en casa, no lo voy a hacer porque yo voy al gimnasio. No me gusta mentirles es preferible hacer tres días en casa con las rutinas que les voy dando y las pueden complementar con el gimnasio o hacer solo en casa”.

“Pero no empiecen ‘ah sos una trucha’, porque no soy una trucha, voy a subir lo que tengo ganas de subir. Dejen de quejarse, intenten y todos podemos hacer todo, reducimos peso, repeticiones, pero no se quejen, porque es tremendo”, dijo la mamá de Charis, Bella y Francesca y puso un ejemplo: “Una me pone ‘¿por qué no subís una rutina limpiando?’ ¿por qué no lo subís vos?”.

“¿Por qué tengo que subir una rutina limpiando? Yo subo lo que quiero. Prefiero hacer rutinas que les sirvan y les cambien el cuerpo”, cerró Fernández, un tanto enojada. Las críticas no la dejaron ver los comentarios positivos que recibió, que realmente fueron muchos en todos los videos que viene compartiendo desde que comenzó febrero.

“Qué bueno, por fin te animaste a subir rutinas, te felicito”, “Grosa”, “Me encantó, voy a tratar de hacerlo”, “Muy bueno! Me costó un poco pero algo hice”, “voy a probar con tus clases, éxitos genia”, “Muy buenos ejercicios”, “Por fin alguien me explica bien, gracias”, “Bien, me voy a volver fan de tus videos”, “Me encantó sos una genia” y “Grosa”, fueron algunos de ellos.

El año comenzó bastante convulsionado para la bailarina. Recién separada de Martín Baclini, denunció en las redes que perdió su billetera con sus ahorros y gracias a la difusión de lo que pasó pudo recuperarla. Lejos de Los ángeles de la mañana, la semana pasada tuvo que abandonar abruptamente la grabación de Pasapalabra por un “problema personal”, luego de que le llegara un mensaje.

Luego se supo que los motivos que la habrían llevado a salir entre lágrimas de El Trece tendrían que ver con una nueva discusión con su ex y papá de sus hijas, Matías Deferico. Fue justamente en LAM, el ciclo donde trabajó hasta hace unas semanas, donde contaron: “Yo pude averiguar algo, no por parte de ella. Está teniendo problemas de vuelta con su ex. Lo que se habría enterado es que él quiere sacar a las nenas de la obra social y no sé si no la tiene a ella también. También sé que no le actualiza la cuota hace un año. Lo de la obra social es muy complicado”.

Inmediatamente el futbolista habló a través de sus redes: “Yo la verdad quiero salir de todo este círculo ridículo en el que vive mi ex, pero llegar de entrenar y tener miles de mensajes ya me tiene re podrido, yo no vivo haciendo un reality de mi vida”.

Luego siguió: “Ya cansan. Acá con pruebas como siempre, el abono de la mensualidad de Osde de mis hijas y de Cinthia que está al día, el cual sigo pagando por buen pibe después de dos años de separado. Pero todo tiene un límite, dejen vivir en paz y sean felices viejo”. Además, adjuntó un extracto bancario en el que se ve una trasnferencia a la prepaga.