Sin lugar a dudas, desde que Cinthia Fernández llegó a Divas Play demoró muy poco en convertirse en una de las principales.

A eso hay que sumarle que la morocha sigue liberando fotos para que todo el mundo las pueda ver. En eso, Cinthia Fernández se diferencia de Florencia Peña y Silvina Luna, que usaron la misma estrategia pero con el paso de las semanas dejaron de liberar fotos en Divas Play. Ella lo sigue haciendo.

En esta oportunidad, se mostró con una foto muy jugada en la que se la ve limpiando el baño usando solamente una tanga.

"Me dio por limpiar y te dejo espiar, hasta que me ensucie y me tenga que enjuagar", fue la frase elegida por Cinthia para una foto muy pero muy jugada y en la que juega a que la tomaron por sorpresa.