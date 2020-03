El vínculo amoroso de Cinthia Fernández y Martín Baclini quedó en el pasado. El empresario rosarino optó por avanzar en su vida y se lo vio muy cerca de Agustina Agazzani, la ex novia de Gastón Soffritti y Agustín Bernasconi. Mientras que la bailarina todavía no habría encontrado el amor.

"Yo nunca hablé con ella del porqué no puede rehacer su vida. Cinthia también es de quedarse atrapada un poco en las relaciones, no es conmigo. Su separación (con Matías Defederico) también le costó. Haciendo mi vida (con Agustina Agazzani) es una manera de liberarla a ella y que pueda ver la verdad", manifestó Baclini en "Hay que Ver".

Tras enterarse de las declaraciones de su exnovio, Fernández se indignó y utilizó sus redes sociales para hacer un descargo: "Poco hombre, si sos cholulo y me usaste hacete cargo, no me quieras hacer quedar mal a mí, Osho de cabotaje".

"Y no te preocupes que ya te solté, ‘Figuretti’, solo critico tu accionar porque se descubrió lo que eras y lo que hiciste conmigo", continuó la mediática de la farándula argentina en su cuenta de Twitter.

Enseguida, un usuario de la red virtual le respondió: "Es una pena que te sigas exponiendo con esto. Él no quiere nada contigo, ya fue, ten amor propio, pensá en tus hijas. Sigue viviendo, mientras sigas con el tema, tú eres la que queda expuesta, una pena que no te des cuenta".

Por lo que Cinthia sostuvo: "Yo tampoco quiero estar con él, me da asco. No te preocupes". Además, otro usuario le sugirió que dejara de "darle cámara" y al respecto, la artista sentenció: "Es que me da mucha bronca este caradura".