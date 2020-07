En cuarentena, Cinthia Fernández aprovecha su gran cantidad de seguidores de Instagram para hacer publicidades de productos de todo tipo en la red social. Y fue en uno de estos posteos en el que sus fanáticos descubrieron un detalle por lo menos inquietante sobre ella: ¿posó con una tanga rota?.

"La luz es todo. No hay mas secretos que una buena luz. Si querés sacarte fotos para tus redes, para el zoom del trabajo, (...) no hay mas secreto que un buen aro profesional", escribió la bailarina junto a una fotografía en la que se la ve con una remera y tanga. "¿Esa bombacha no está rota?", le preguntó una seguidora. "¡Es así! Mirá si voy a subir una bombacha rota", le contestó la panelista de El show del problema.

Como las preguntas sobre ese tema se iban sumando, Cinthia terminó por perder la paciencia. "Idiota, tiene volados. Es la misma que subí en la foto del domingo. ¡Qué gente conch...! Bloqueado por pelot...", le contestó la mamá de Charis, Bella y Francesca a otro seguidor, sin pulgas.