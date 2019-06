Miriam Lanzoni se encuentra en un gran momento personal, alejada de los flashes de la polémica y focalizada en su vida personal. En este caso, se desnudó totalmente para reflexionar sobre su cuerpo casi llegando a los 40 años.

La actriz estuvo muchos años en pareja con el periodista Alejandro Fantino pero decidieron poner punto final a su relación y actualmente está de novia con Christian Halbinger. A su vez, Miriam está haciendo la obra Casi Felices junto a Pablo Rago y dirigida por Marcelo Cosentino.

“Mi templo es mi cuerpo, y mi templo es sagrado. De las formas no me llevaré ni quedará nada… De mi esencia más pura es el todo. En ese lugar vivo y por ello me desvivo. Basta de poesía. Donde tu ves tetas, abajo hay alma en constante desarrollo y no hay silicona que valga", escribió junto a la fotografía en su cuenta de Instagram.

En esta red social, Miriam Lanzoni tiene más de 202 mil seguidores y la mencionada publicación recibió miles de likes y cientos de comentarios al respecto de su reflexión a sus 39 años cumplidos en febrero.

