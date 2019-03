Después de convertirse en la reina del la temporada de verano y consagrarse como una gran artista en "Sugar", Laurita Fernández se prepara con todo para sus nuevos proyectos laborales y personales.

Si bien ya confirmó que no volverá al jurado del Bailando, la bailarina comenzó a realizar los pasos para que en los próximos meses se vuelva a lucir en una pieza teatral y generar otro éxito de la mano de Nicolás Cabré. Pero el nuevo trabajo no vino solo, ya que Lauritaademás tuvo que cambiar su look y arriesgarse a un renovado corte junto a un rubio más claro.

"Nuevo personaje, nuevo look. Hola Srta. López. Espero que les guste tanto como yo cuando leí este guión", contó a través de su cuenta de Instagram donde además mostró las fotos con su cambio. Después de compartir las postales de su cambio look finalmente Laurita dio detalles de su nuevo trabajo en teatro.

"Departamento de soltero" será la obra que protagonizará una vez más junto a su novio Nicolás Cabré, Martín Seefeld, Gonzalo Urtizberea, Paula Ituriza, Pablo Finamore, Pablo Fusco y Daniela Pantano. La obra se estrenará en el Teatro Lola Membrives en mayo.