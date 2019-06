Anna Chiara cumplió 18 años en enero y realizó fuertes declaraciones en contra de su padre. Tras la polémica por sus dichos, la hija de la actriz de “Brujas”, Andrea Del Boca, se mantuvo en silencio y prefirió que los temas legales los maneje su madre junto con el nuevo abogado de la familia, Juan Pablo Floribello.

Para los seguidores de Instagram de la joven, quien suele subir imágenes con amigos o detalles de objetos que ve durante sus viajes, la cuenta que llega tan solo a 38 mil seguidores la muestra siempre con extrañas poses o imágenes alteradas, acompañadas siempre por algún filtro.

En enero de este año, Anna Chiara sorprendía en una entrevista con Caras. Allí indicaba que: “Todo me llevó a sentir de una manera más profunda y potente. De niña era gordita y recuerdo que los chicos hacían una lista de la más linda a la más fea. Yo estaba en el último lugar. Y me hacían sentir todo, que no era linda, que era gordita. Que no pertenecía a ningún lugar”.

En medio del escándalo por sus dichos, Andrea del Boca habló de su hija. La actriz aseguró que Anna Chiara “Es un alma vieja. Es alguien que viene reencarnada de otra vida. Tenemos una relación de hablar mucho siempre, de contarnos las cosas que nos pasan. Lo que deseamos, los sueños, las ilusiones y los dolores”.

Lo cierto es que este ‘alma vieja‘ decidió mostrarse sin más cobertura que el agua de su bañera y algunos stickers de la red social revoloteando cerca de su cabeza. El posteo estuvo acompañado de un breve texto que indicaba en inglés: “Eye licker“. Justamente en una de las imágenes, la joven se coloca el ojo de uno de los muñecos sobre la lengua.