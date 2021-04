Desde Córboba donde está instalada con su hijo Francesco, Morena Rial suele compartir sus vivencias y pensamientos con sus más de 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Con 22 años cumplidos hace muy poco, la hija mayor de Jorge Rial pasó por varias situaciones difíciles durante su vida pero siempre supo salir adelante cuando por ejemplo se enteró que el padre de su hijo, Facundo Ambosioni la engañaba. Divina y en ropa interior dejó un mensaje sobre las marcas de su vida.

Sonriente y mostrando su cuerpo sin ningún complejo posteó una foto y escribió: "Costó pero sigo de pie, que es lo importante... Me caí, me levanté, me limpié las heridas, me quedaron cicatrices pero seguí. Me prometí que seria más fuerte y más feliz y no me fallé" para finalmente rematar: "Si creés que puedes, entonces puedes. Sean muy felices".