Uno de los últimos posteos compartió una imagen en donde aparece en ropa interior negra, con tacos altos y un gorro de Papá Noel. De fondo, un árbol navideño con motivo de las fiestas. Junto a la imagen escribió un texto en donde promocionó su marca deportiva CCFIT.

En febrero de este año, Ciardone lanzó su marca de ropa deportiva en donde aprovecha a posar para su marca. En una entrevista a Infobae, contó: “Hace un par de años me estoy dedicando mucho al entrenamiento deportivo, a comer sano y al cuidado del cuerpo”. Además, contó que lo que la motivó a crear una marca es que necesitaba algo cómodo para entrenar. “En el proyecto estoy sola y la idea es hacer algo que me guste y me complemente, más allá de mi trabajo en el medio artístico”, aclaró.

Sobre la inspiración de sus productos, dijo que se basan en una “mujer empoderada, con ganas de verse fuerte linda y sensual en todos los momentos del día”. “Nuestra prendas exclusivas resaltan la belleza de cada mujer con detalles de sensualidad y con una comodidad única para poder entrenar. También contamos con algunos tips de entrenamiento y alimentación para cuidar nuestro cuerpo de una manera saludable“, se puede leer en su página web.