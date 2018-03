La modelo Ailén Bechara está embarazada de seis meses y espera con emoción la llegada de su primer hijo, el cual es fruto de su relación con Agustín Jiménez, representante de futbolistas.

Como todas las famosas, no tiene ningún problema en contar todos los detalles de uno de los momentos más importantes de su vida en las redes sociales.

En su cuenta personal de Instagram, publicó una foto luciendo su panza y comentó: “¿Qué me cuentan, mamitas? ¡Yo terminando mis vacaciones! ¡Mis últimas vacaciones sola con Agus! Después todo será diferente cuando nazca el rey de la casa”.

“¡Ya la semana que viene retomo con mis actividades! Mi cuerpo me está pidiendo empezar a moverme de nuevo. Acá mucho no hice y me di todos los gustos que quise y me comí TODO (mucho no se diferencia de Bs. As.)”, contó Ailén. Y agregó: “Les quería contar que siento que mi panza cada día crece un poco más. Sus pataditas son cada vez más sentidas y fuertes. ¡Puedo notar una rutina de horarios también! Todos los días 6.30 de la mañana aprox. me despierto con un zapateo en mi vientre”.

“También siento más acidez que nunca y por momentos me sale fuego de adentro y obviamente voy a orinar cada vez más. ¡Ah! Y mi talle de corpiño empecé a desconocerlo. Imagino que la ansiedad que siento les debe pasar a casi todas. Los miedos cuando pienso el momento de parir, la responsabilidad que implica traer un bebé a este mundo y el querer darle siempre lo mejor”, explicó la modelo, y finalizó: “¡Las leo! ¡Cuéntenme de ustedes!”.