Este año, Catherine Fulop (53) y Ova Sabatini (53) cumplieron 20 años de amor y el fuego de la pasión sigue intacto. Más allá de las ayudas extras e incentivos a los que recurre la pareja para no perder la pasión.

Con una sonrisa pícara, la actriz hizo íntimas confesiones en Intrusos y reveló algunos secretos hot. "Tengo puesto mi chip sexual, el que tenía Carmen (Barbieri). Me lo puse acá (se toca la cola), tengo un moretoncito... El chip es como una asistencia de hormonas que te hace estar como más joven, con el pelo más brillante y mejor de piel", comentó Cathy, luego de que Moria Casán halagara la pareja que tiene con Sabatini.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí, Fulop también dio detalles de su marido: "El Ova también se lo va a poner (al chip). ¿Si toma Viagra? No, no le hace falta. Él está siempre listo como los boy scout".

Antes de cerrar el móvil, la venezolana contó el look hot con el que suele sorprender a Ova: "Uso el castigador. Se llama castigador porque le creás tanto morbo al otro que es como un castigo. En vez de ponerte una bombachita normal, te ponés un bikini, que tiene tiras largas, que las cruzás por el cuerpo... Le aviso al Ova en la cena que tengo el castigador puesto y él ya sabe que va a haber bailongo a la noche", relató con suma picardía.