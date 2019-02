Es divertida y muestra con orgullo su extravagante personalidad. Poco le importa el qué dirán. Lejos de centrarse en las críticas negativas de los haters, Charlotte Caniggia permanece siempre auténtica. Está a la vista: a la joven le gusta la buena vida. De hecho, hace eco de sus bienes materiales a través de sus redes sociales.

A la mediática le encanta comprarse ropa en las tiendas más exclusivas alrededor del mundo, viajar a paradisíacos destinos y cenar en los restaurantes más exclusivos. Ahora, también busca un hombre que pueda seguirle el ritmo. Mejor dicho, ¡que aporte a su ritmo! Harta de los vividores, la joven se sinceró y reveló el requisito fundamental que le exige a sus candidatos.

"Vos decías que querías uno que tuviera mucho dinero y auto”, dijo Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana dando inicio al tema. Charlotte, invitada estrella del programa, le dio la razón: "Sí, me importa, la verdad es que sí. Tiene que tener plata, ya está”. Los presentes, que no se sorprendieron ante su declaración, siguieron indagándola.

¿Por qué Charlotte cambió de opinión y ahora busca a un hombre que tenga mucho dinero? "Porque sí, no es que soy materialista pero... No necesito, pero que tenga plata, su trabajo, que sea un hombre que tenga sus cosas", explicó y dejó muy en claro que no le dará bola a ninguno que no tenga su mismo estilo de vida.