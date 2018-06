Fueron y vinieron infinidad de veces, pero la relación entre Marian Farjat (23) y Brian Lanzelotta (28) ya no tiene retorno. Así es que, en un repaso por su historia de amor que nació en Gran Hermano 2015, la mediática confesó que le fue infiel al cantante.

"Fui infiel, pero me arrepentí y no lo volví a hacer", reveló Marian en una nota con la revista Paparazzi. En diálogo con Ciudad, Farjat se explayó: “Fue hace muchos años, cuando estábamos en crisis y al salir de GH. ¡Siempre estuvimos en crisis mas o menos! No me gusta mentir. Lo conté como una anécdota de vida que no lo volvería hacer, porque era pendeja, más chica y de los errores se aprende”.

Luego, Marian aclaró que la "traición" la concretó con una persona desconocida en el ambiente y acotó: “Fue un touch and go una noche con unas copitas de más. Ahí arrancaron nuestras primeras separaciones. Yo no se lo dije en su momento, pero se enteró por una chica que se hacía pasar por mi amiga, y ella fue al otro día y le contó todo. Después me enteré que él estuvo con ella”.

Al final, Marian Farjat rescató la parte positiva de su desliz: “Eso me ayudó a darme cuenta de que estaba enamorada de Brian, reconfirmé mi amor. En ese momento quería saber qué era lo que realmente sentía por él. Pasó todo muy rápido, salí de Gran Hermano y no tuve un respiro. Estaba todo el tiempo con Brian y además era chica. Estaba mareada por la fama y quería ver qué onda. Seguro que a él le pasó lo mismo… ¡pero más de una vez! Ojo, también lo entiendo ahora. De pasar de no tener nada a tener miles de chicas lindas atrás… no debe ser fácil resistir a la tentación”.