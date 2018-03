Hace poco menos de un mes se conoció la separación de Esmeralda Mitre y Darío Loperfido tras 11 años de relación (cuatro de casados), y comenzaron a circular rumores de nuevas relaciones.

En los últimos días se vinculó a la actriz con el Rifre Varela, y ella salió rápidamente a desmentirlo. Sin embargo, en una entrevista en Infama Recargado, Mitre terminó confesando que le fue infiel a su ex marido.

“Yo puedo tener relaciones, de hecho las he tenido, estando con Darío, y nadie se enteró, con gente famosísima“, contó Esmeralda y, casi arrepentida agregó: “No le digan a nadie porque está (en referencia a Lopérfido) en Alemania, no sabe“.

“Nunca se lo conté, alguna historia habré tenido, nadie muy importante. Siempre ganó él, lo importante es quién gana. Porque una mujer tiene el derecho a ponerse en prueba. Si no, yo no sería artista. ¿Soy artista libre pero llego a casa, plancho y te hago la comida? O me bancás como soy, y si no te plancho, buscate otra“, narró confirmando que su ex marido nunca se enteró de sus infidelidades. “Además, no le importa, está más allá del bien y del mal”, sentenció.