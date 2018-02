Tras su separación de del director Darren Aronofski, Jennifer Lawrence volvió a estar a estar soltera y parece que ya se ha fijado en un colega de Hollywood.

Se trata de Timothée Chalamet, el joven actor que opta al Oscar por su excepcional trabajo en Call Me By Your Name, del cineasta italiano Luca Guadagnino.

Lawrence, que estos días está en plena promoción de su filme Red Sparrow, confesó públicamente su admiración por el ex novio de la hija de Madonna.

"¡Tiene mucho, mucho talento y está bueno!, confesó la estrella, quien luego bromeó con la edad del actor: "¿Tiene más de 18? "Imagina que digo que está bueno y luego tiene 15!".

Pero Chalamet tiene 22, es decir tan solo 5 años menos que JLaw. ". La estrella, cinco año mayor, dijo que esperará hasta los 30 del actor para intentar conquistarlo.

Chalamet, que está soltero en la actualidad, en alguna ocasión también declaró ser fanático de la actriz de Los Juegos del Hambre. ¿Es posible un romance entre ellos?