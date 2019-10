La panelista, Sol Pérez vive un romance desde hace unos meses con Guido Massoni. Se conocieron por amigos en común y comparten entrenamiento en Bigg Fit, donde el preparador físico se desempeña como RRPP.

Hace 24 horas, la rubia publicó en sus Stories de Instagram una foto de Guido, donde se lo ve en malla, tomando sol y escribió “Love you”. En esta ocasión, la modelo no hizo pública su relación, a diferencia de sus otros romances.

Por otro lado, el actual novio de Peréz es amigo de varias figuras del medio, como Floppy Tesouro, Pico Monaco, Agustina Casanova, Nacho Viale y Cinthia Fernández.

El anteúltimo romance que confirmó Sol fue con Lautaro Martinez, hoy figura del equipo internacional Inter. La relación entre ambos transcurrió entre 2017 y 2018 pero finalizó cuando el decidió irse a jugar al exterior. Luego, tuvo una noviazgo con Rodrigo Luna Benítez, pero el vínculo no perduro y a los pocos meses se alejaron.

“No me trataron muy bien los amores, no tuve suerte pero también creo que es porque uno elige mal. Estás tan ocupado en otras cosas que tampoco tenés tiempo de conocer a alguien, y te terminás enganchando o enamorando del primero que te invite a comer algo. Ahí decís ‘ah, bueno, listo, esto puede ser’ y por ahí son más tus ganas y cómo idealizás a esa persona”, dijo hace unos días en una entrevista al ser consultada por su estado amoroso.

“A esa persona que está cerca le diría que me espere un poquito más, igual creo que eso lo sabe. Y que me aguante el silencio que nos va a ir muy bien juntos. Espero que espere y no se espante y se vaya”, expresó y sembró al duda de un posible novio.

Guido, ademas de ser entrenador es dueño de una cadena de gimnasio y entrena a varios famosos.