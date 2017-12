En 2015, Luz Cipriota (32) terminó su noviazgo con el músico Dante Spinetta (41) y, desde entonces, no oficializó ninguna relación sentimental. "Estoy soltera. Mi última relación seria fue hace tres años. Después de que corté con Dante, no volví a tener novio. Me gusta vivir muchas vidas. Siempre estoy conociendo gente, no estoy cerrada al amor. El estar en pareja o el enamorarse no es algo que uno pueda buscar, pero sí uno puede permitir que suceda o que no. Estoy recontra abierta a conocer gente y también me encanta la vida en pareja", decía la bella actriz en su #NotaDeTapa con Ciudad, en octubre pasado.

Sin embargo, Cipriota habría omitido algunos pícaros detalles que tienen que ver con los asuntos del corazón: dos meses atrás, justamente en aquellas semanas, ella fue retratada paseando con el actor y modelo español Andrés Velencoso (39) en un mercado en Londres. Incluso, en una de las postales se puede ver a Luz caminando del brazo del apuesto morocho, exnovio de Kylie Minogue y Úrsula Corberó, actual pareja del Chino Darín.

Con las imágenes en las revistas, Ciudad se comunicó con Luz para saber un poquito más de la naciente relación el modelo y ella, sin ponerle un rótulo al vínculo, dejó entrever que el español conquistó su corazón.

-En tu último viaje a Europa, te hicieron unas fotos junto a Andrés Velencoso, ¿qué se puede saber de esa relación? ¿Apareció el amor?

-¡Estoy súper feliz! Terminando un gran año, de mucho crecimiento profesional y, como ven en las fotos, bien acompañada. Así que estoy súper contenta. Preparada para encarar el año que viene, que estoy segura de que será aún mejor.

-¿Se puede decir que cerrás el año con mucho amor?

-Se podría decir que cierro el año con el corazón feliz.

Más allá de las elocuentes palabras de la actriz, las redes sociales de los protagonistas de esta historia también hablaron a través de los cruces de "likes" en Instagram, donde pusieron bajo la lupa 2.0 su buena onda.