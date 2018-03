En medio de un viaje por destinos tan alucinantes como India y Emiratos Árabes, Agustina Córdova (32) confirmó que su relación con el empresario estadounidenseJohn Steinberg, con quien estuvo en pareja un año y medio, ya es cosa del pasado.

"Me separé hace 3 meses. No hay motivos, simplemente se terminó en muy buenos términos. Estoy feliz con mi viaje y mi presente".

“Sí, me separé hace 3 meses”, le confirmó la modelo a Ciudad, tras dar pistas desde Instagram sobre su ruptura después de eliminar fotos de su ex y compartir un mensaje humorístico sobre su soltería. “¡Eso fue un chiste! Me mandaron una foto y la posteé porque me dio risa”, agregó.

Agustina se mostró enfocada en su nueva vida sentimental y descartó que la separación de su ex haya sido conflictiva: “No hay motivos, simplemente se terminó en muy buenos términos. Estoy feliz con mi viaje y mi presente”, finalizó la actriz.