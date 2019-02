La rutina siempre alcanza a los matrimonios. Por eso, aunque quienes lo conformen sean un exitoso futbolista y una llamativa modelo siempre hay que buscar alimentar las fantasías, los juegos y las salidas que enriquecen la pareja. Y sino vean qué dice la panelista de Incorrectas Natalie Weber (32), esposa del delantero de Boca, Mauro Zárate, con quien está casada desde hace diez años y tiene dos hijos en común, Mía (7) y Rocco (3).

Y el Día de los Enamorados siempre es una buena excusa para celebrar el amor. Por eso Natalie habló sobre su modo de festejarlo y sobre la intimidad de su pareja con el ídolo del club xeneize.

"Somos un fuego permanente, ja, ja. ¡Vivimos en llamas!”, se confesó la infartante morocha. Y después fue por más...¡mucho más! “Y… todavía se mete en la ducha cuando entro a bañarme después de entrenar. Me encanta que me sorprenda. Como en la cocina, que es más difícil porque los nenes andan dando vueltas por la casa”,reveló.

Y después habló de los celos, un tema muy presente cuando el hombre es futbolista, ya que por lo general son muy requeridos por las chicas. “A mí me encanta que Mauro le guste a las minas porque quiere decir que tengo buen gusto, ja, ja. No me molesta, al contrario. Sí me molestan las desubicadas, porque a él le pasa lo mismo conmigo. Que te acosen personalmente no está bueno. Si cuando salimos una mina se lo queda mirando fijo, ¡me pongo loca! Es una situación incómoda y me parece una falta de respeto hacia mí. Ahora, que le digan que está bueno, no me jode porque es más de lo mismo”, se sinceró.

Además, se refirió a la posibilidad de tener un permitido en la pareja. “Sólo con personas con las que sabemos que nunca va a pasar. Ahora, si se da la situación, ningún permitido...¡lo mato!”, dijo a la par que admitió que revisa el celular de su marido. “Le reviso siempre su celular, pero si supiera que tiene cuatro le revisaría los cuatro, ja, ja”, finalizó.