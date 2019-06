Cualquiera podría pensar que los actores están muy acostumbrados a sacarse fotos con los fanáticos y que acceden a hacerlo a veces con más onda y a veces con menos. Pero es difícil creer que alguno se niegue, sin ningún tipo de problemas. Sobre todo si a quien le niegan la foto ¡es a Pampita! Sí señora, aunque usted no lo crea la top model le pidió una selfie a una súper estrella de Hollywood ¡y él se la negó! ¿De quién se trata? Veremos...

La modelo entrevistaba en su programa, Pampita Online, al talentoso actor Leo Sbaraglia (48) quien recordó la película Luces rojas, en la que compartió elenco con Robert De Niro, estrenada en 2012. Fue entonces que reveló que deseaba sacarse una foto con De Niro, pero a pesar de compartir el set con él le dio vergüenza pedírsela.

Inesperadamente, Pampita contó la experiencia que ella vivió con el actor de El Padrino, Analízate, Los Fockers y tantos otros éxitos cuando dejó a un lado la timidez y le pidió una fotografía. "No le pidas, porque yo le pedí y me dijo que no. No le gusta", dijo la conductora. Incrédulo, Sbaraglia respondió: "¿De verdad? Uy, menos mal que no se la pedí... ¡Tuve intuición!".