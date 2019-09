El talento llevó a Flor Vigna (25) a ganar dos veces el Bailando por un sueño. Entonces, su popularidad se disparó a niveles inimaginables y llegaron las intensas propuestas laborales: televisión y teatro. Pero, como dicen, la vida es una de cal y otra de arena… Entonces, junto a aquella bonanza llegó también la mala racha sentimental y se separó de Nico Occhiato, su pareja desde hacía varios años.

El regreso a la vida de soltera no le resultó fácil a Flor Vigna, aunque -finalmente- resultó ser un período muy breve, ya que encontró rápidamente el amor de la mano de su coach del Súper Bailando, Mati Napp.

Pero en diálogo con Caras, la actriz se refirió al momento en que se encontró soltera nuevamente. Se definió como muy mala siendo soltera. “El querer ponerme linda e ir al gimnasio para estar diosa me duró muy poquito”, dijo.

“Cuando conocí a una persona que me hacía sentir bien con lo que tenía, no tenía que ponerme ni más gorda ni más flaca ni más buena… ¡Me relajé! De repente me enamoré, estaba en mi trabajo pero me pasó”, agregó Flor Vigna sobre abandonar su vida soltera y sobre el primer chispazo con Napp.

Pero, ¿qué pasó mientras estuvo sola? Ella lo contó. “Salí y me emborraché con amigos”, afirmó. “Tuve dos citas pero me daba mucha fiaca. Hasta que me pregunté: ‘¿qué estoy haciendo?’. No me lo niego más, me gusta alguien”, reveló.

Fue a partir de entonces que Flor vive su romance con el coreógrafo a pleno. Los chicos están felices y pretenden gritarlo a los cuatro vientos. De hecho, en la última publicación de su cuenta de Instagram la actriz compartió una foto junto a su novio en la que se los ve posando y luciendo dos camperitas con capuchas y al pie escribió: “Amor encapuchado”, junto a un emoji de un corazón.

Está contenta, eso se nota, incluso en un mensaje que eligió compartir en sus stories, donde parece -además- tirarle un palito a su ex. “¿Y todo esto?”, se pregunta un personaje. “Te está volviendo todo lo bueno que diste alguna vez”, le responde otro.